Сообщение о "плачущем ребёнке с табличкой" в мессенджерах – фейк

По мессенджеру WhatsApp распространяется информация о якобы новом способе преступников заманить жертву при помощи плачущего ребенка. Департамент полиции Астаны предупреждает о том, что это фейк, и просит не распространять данное сообщение, передаёт BaigeNews.kz.

"Внимание!!! Девушки и женщины: будучи одни, гуляя по городу, возвращаясь домой, с учёбы, работы, если встретите по пути плачущего маленького ребенка, держащего в руках листок бумаги с указанным адресом, НЕ ОТВОДИТЕ ЕГО ТУДА!!! Отведите ребёнка в полицию, потому что это новый способ преступников заманить жертву. Предупредите родных и близких. Распространите, чтобы больше людей об этом узнало!", – такое объявление стремительно распространяется по мессенджеру WhatsApp.

Департамент полиции столицы сообщает, что данное сообщение не соответствует действительности. Заявлений в отношении указанных лиц в полицию Астаны не поступало. Распространители заведомо ложной информации будут привлечены к ответственности.