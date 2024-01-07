Соболенко нашла виновных в разгроме от Рыбакиной

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к своей команде после разгромного поражения от казахстанки Елены Рыбакиной в финале турнира в Брисбене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Еще хочу сказать пару слов моей команде: вы проделали плохую работу сегодня! 6:3, 6:0 — это всё ваша ошибка, парни!" — смеясь, сказала Соболенко во время интервью после матча.

Напомним, Елена Рыбакина завоевала первый титул в 2024 году. Ранее на турнире в Брисбене первая ракетка Казахстана также победила австралийку Оливию Гадеки (124-е место) — 6:4, 6:1, бельгийку Элизе Мертенс (30-е место) — 6:1, 6:0, россиянку Анастасию Потапову (28-е место) — 6:1 (после первого сета соперница снялась) и чешку Линду Носкову (40-е место) — 6:3, 6:2.

В финальном матче казахстанка обыграла белорусскую теннисистку, вторую ракетку мира Арину Соболенко и завоевала третью строчку в обновлённом женском мировом рейтинге. Уже в начале игры Елена добилась уникального достижения.