Елена Рыбакина добилась уникального достижения в финале против Соболенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA, впечатляюще начала матч против белоруски Арины Соболенко (2-е место) в финале турнира в Брисбене (Австралия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина выиграла у Соболенко первый сет со счетом 6:0, и это первый случай в истории их противостояния, когда казахстанка смогла повесить своей принципиальной сопернице "баранку".

Отметим, перед десятой очной встречей Елены Рыбакиной и Ариной Соболенко счет был 6-3 в пользу теннисистки из Беларуси. До этого в финалах они встречались дважды, причем оба раза — в прошлом году: на Australian Open-2023 Рыбакина проиграла, но затем взяла реванш в решающем матче на турнире в Индиан-Уэллс (США).