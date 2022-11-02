Снегопад в ЗКО оставил без электричества более семи тысяч абонентов

Аварийное отключение электричества произошло из-за обильных осадков в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

В ДЧС ЗКО сообщили, что по состоянию на 15:30 первого ноября электричества нет у 7 413 абонентов в пяти населённых пунктах региона. А именно в Уральске (6 576 абонентов), Акжаикском, Казталовском, Каратобинском районах и районе Байтерек. Аварии устраняют работники ТОО "ЗапКазРЭК".