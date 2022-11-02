Лента новостей
- Терминалы самообслуживания появились в аэропорту Астаны 01:12 68
- Снегопад в ЗКО оставил без электричества более семи тысяч абонентов 00:31 142
- Юношу-маугли нашли в Темиртау 01.11.2022 254
- Разлив нефти произошёл возле сёл в Актюбинской области 01.11.2022 186
- Скандал вокруг древнего захоронения разгорается в Мангистауской области 01.11.2022 425
- Какой будет погода в Казахстане 2 ноября 01.11.2022 245
- Президент взял на личный контроль проблему жителей Каскелена 01.11.2022 478
- Казахстанские гимнасты вышли в финал чемпионата мира 01.11.2022 422
- Книга надежды, а не страха. "Январские события: борьба за Акорду" 01.11.2022 484
- Помидоры, огурцы и яйца значительно подорожали в Казахстане 01.11.2022 336
- Как военных учили управлять БПЛА. История первопроходца, запустившего в небо беспилотник 01.11.2022 288
- Казахстанцы будут получать документы об окончании школы в цифровом и бумажном вариантах 01.11.2022 307
- Креативная индустрия: что делает государство для поддержки отрасли? 01.11.2022 449
- Почти 49 млрд тенге выделят полицейским Астаны на 2023-2025 годы 01.11.2022 344
- Стартовал приём заявок для поступления в магистратуру в Казахстане 01.11.2022 406
- Знак "Нулевой километр" появился в парке Астаны 01.11.2022 989
- Чем занимается единственный офицер-ветеринар в Вооруженных силах Казахстана 01.11.2022 563
- Льготные кредиты на обучение обещают студентам в Казахстане 01.11.2022 374
- Казахстан готов внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности - Смаилов 01.11.2022 339
- Кандидаты в регионах: что политики и общественники обещают избирателям 01.11.2022 376
- 102 земельных участка определили под строительство школ в Астане 01.11.2022 513
- Мать восьмиклассницы пожаловалась Аймагамбетову на травлю дочери в школе 01.11.2022 808
- Риски выше успеха: Почему бизнес не хочет идти в науку, обсудили в НПП "Атамекен" 01.11.2022 740
- 15-ти летняя казахстанка впервые пробилась в основу турнира среди взрослых 01.11.2022 458
- Ariel, Tide и Persil изготавливали в подпольном цехе в Туркестане 01.11.2022 464
- Комитет науки возглавил бывший ректор Astana IT University 01.11.2022 513
- Причины проблем с интернетом в Казахстане объяснил Багдат Мусин 01.11.2022 554
- Казахстанцы смогут вернуть деньги из пенсионного аннуитета в ЕНПФ 01.11.2022 465
- Что успел сделать Жигули Дайрабаев за 10 дней агитационной работы 01.11.2022 448
- Автомобиль столкнулся с поездом в Жамбыльской области: погибло 6 человек 01.11.2022 976
- В Транстелекоме опровергли информацию о заморозке IT-проекта с россиянами 01.11.2022 524
- Несовершеннолетняя девушка пропала без вести в Костанае 01.11.2022 1441
- С планшетами вместо учебников будут ходить в школу первоклашки с 2023 года 01.11.2022 654
- Новую концепцию развития образования "от детского сада до университета" утвердили в Казахстане 01.11.2022 608
- Жигули Дайрабаев вызвал Нурлана Ауесбаева на дебаты 01.11.2022 324
- Мужчину, ударившего кулаком подростка и отобравшего у него телефон, задержали 01.11.2022 794
- "Барыс" назвали самой слабой командой КХЛ 01.11.2022 335
- На 116 миллионов тенге выловили рыбы браконьеры в ВКО 01.11.2022 403
- Кадровые перестановки произошли в департаментах полиции трёх регионов 01.11.2022 498
- Маск распустил совет директоров Twitter и сам возглавил компанию 01.11.2022 295
- Тенге впервые укрепился по отношению к основным иностранным валютам с начала года 01.11.2022 596
- 24 казахстанца заразились COVID-19 за сутки 01.11.2022 411
- Государству передали транспортную компанию, получившую монопольный доход в 4,3 миллиарда тенге 01.11.2022 374
- Морозы до -25: Казгидромет опубликовал прогноз погоды на ноябрь 01.11.2022 10504
- Жилищная программа "Алатау жастары" стартовала в Алматинской области 01.11.2022 2417
- Костанай потратит почти 23 миллиона тенге на ледовый городок и новогоднее украшение 01.11.2022 760
- Гибель двухмесячного ребёнка расследуют полицейские в ЗКО 01.11.2022 654
- Спортшкола по теннису в Актобе испытывает дефицит тренеров 01.11.2022 424
- Лицо блогерши окаменело после процедуры у косметолога 01.11.2022 773
- Бродячие собаки напали на жительницу Уральска 01.11.2022 433
- Деревья уничтожают на берегу водоема Усть-Каменогорска 01.11.2022 388
- Организаторам финпирамиды вынесли приговор в Кокшетау 01.11.2022 408
- Бухгалтер спортшколы в Павлодаре обкрадывала свою организацию 01.11.2022 479
- Многодетного отца осудили в Астане за фейк о бомбе в самолете 31.10.2022 541
- Выборы президента: За кого могут проголосовать казахстанцы 31.10.2022 505
- Тело погибшей в Сеуле казахстанской студентки доставят в Актобе 1 ноября 31.10.2022 784
- Пункт пропуска закроют на границе Казахстана с Узбекистаном 31.10.2022 635
- Межпарламентское сотрудничество обсудили мажилисмены с депутатами Бундестага 31.10.2022 598
- Эксперт: "Не поддерживать ни одного из кандидатов президентских выборов - право гражданина" 31.10.2022 400
- Лучшие научные проекты школьников отобрали в Акмолинской области 31.10.2022 696
- Масштабный сбой произошёл в работе Instagram 31.10.2022 481
- Протез руки для ребёнка создадут из переработанного пластика в Кокшетау 31.10.2022 518
- Более 17 тысяч человек обратились в центр поддержки многодетных матерей в Алматы 31.10.2022 651
- "Как тебе такое, Илон Маск?" Студенты из Астаны представили суперлёгкий самодельный электрокар в Индонезии 31.10.2022 5300
- В "умном" Акколе запустили уникальный проект по переработке пищевых отходов 31.10.2022 649
- Встречи с шахтёрами, швеями и студентами: кандидаты продолжают агитацию в регионах 31.10.2022 431
- "Всё не так страшно, как кажется": история мамы девочки с синдромом Дауна 31.10.2022 781
- Утечка нефти произошла на месторождении в Актюбинской области 31.10.2022 636
- В каком регионе Казахстана чаще всего строят некачественные дороги и почему 31.10.2022 1500
- Cамое время открывать что-то новое в Казахстане - молодой иллюстратор о цифровом искусстве 31.10.2022 540
- В ЦИК показали образец бюллетеня на выборы президента 31.10.2022 643
- Сколько наблюдателей аккредитованы на выборы президента в Казахстане 31.10.2022 419
- Более 11 миллионов казахстанцев смогут проголосовать на выборах президента 31.10.2022 427
- Алексей Цой получил новую должность 31.10.2022 951
- Внедрение спецправа: Станут ли качественнее услуги "Казахтелекома" 31.10.2022 821
- Назначены послы Казахстана в Узбекистане, Черногории, Боснии и Герцеговине 31.10.2022 467
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 31.10.2022 483
- Опасен ли фрагмент ракеты, найденный в Улытауской области - комментарий МЦРИАП 31.10.2022 413
- Снег, туман и гололёд: прогноз погоды до 3 ноября в Казахстане 31.10.2022 2304
- Евразийский банк возглавила Ляззат Сатиева 31.10.2022 982
Сегодня, 00:31
170
Снегопад в ЗКО оставил без электричества более семи тысяч абонентов
Аварийное отключение электричества произошло из-за обильных осадков в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
В ДЧС ЗКО сообщили, что по состоянию на 15:30 первого ноября электричества нет у 7 413 абонентов в пяти населённых пунктах региона. А именно в Уральске (6 576 абонентов), Акжаикском, Казталовском, Каратобинском районах и районе Байтерек. Аварии устраняют работники ТОО "ЗапКазРЭК".
В "Батыс су арнасы" предупредили, что из-за проблем с электричеством возможны перебои с подачей холодной воды, жителей просят иметь запас.
Поделитесь:
-
Trend news
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 2119
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 785
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 1842
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 2098
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 38748
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 771
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 52884
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 12860
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 15561
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 1818
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 1691
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 2732
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 2870
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 4120
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 11665
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 5295
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 88157
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 4283
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 3774
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 12587
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5959
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2665
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 3029
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32741
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3799
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4859
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 11820
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 10828
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 7753
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 300374
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 8235
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 7593
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 24799
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 8085
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 7852
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14933
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 10483
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 10162
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11941
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 28398
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 9981
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 13660
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 21243
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 11625
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 12175
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 9072
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 29068
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 9145
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 348417
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 37626
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 9976
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 10609
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 16489
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 9810
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 49605
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 14706
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 12547
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 11754
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 10968
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 11343
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 12951
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 10484
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 11434
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 10866
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 27859
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 10657
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10934
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 10506
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 32148
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 189929
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 17455
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 21707
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 12478
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 12837
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 21558
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7870
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13766
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7759
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 10559
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 32611
-
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 832
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 1132
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 833
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 1066
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 923
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 1077
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 1093
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 839
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 1298
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 1530
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 1252
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 19128
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 1533
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 1397
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 1420
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 6485
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 2082
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13128
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11331
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11331
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11854
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10969
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15224
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11947
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13438
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14418
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14097
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11678
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12079
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 28852
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13057
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 15479
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12142
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13396
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14060
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15325
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13459
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15452
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14960
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16155
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16064
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32659
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16549
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17508
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17166
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18086
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17966
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26999
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17458
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24714
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35488
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19233
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 25132
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23818
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25743
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21836
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23320
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21559
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21303
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21244
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36927
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23310
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21417
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 26438
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25508
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25875
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 25134
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25242
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27390
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27887
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26558
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 26140
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26823
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 28297
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25629
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 29266
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26598
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 27235
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 28162
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 30047