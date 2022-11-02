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Снегопад в ЗКО оставил без электричества более семи тысяч абонентов Сегодня, 00:31
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Снегопад в ЗКО оставил без электричества более семи тысяч абонентов

Аварийное отключение электричества произошло из-за обильных осадков в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

В ДЧС ЗКО сообщили, что по состоянию на 15:30 первого ноября электричества нет у 7 413 абонентов в пяти населённых пунктах региона. А именно в Уральске (6 576 абонентов), Акжаикском, Казталовском, Каратобинском районах и районе Байтерек. Аварии устраняют работники ТОО "ЗапКазРЭК".

В "Батыс су арнасы" предупредили, что из-за проблем с электричеством возможны перебои с подачей холодной воды, жителей просят иметь запас.

 
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#электричество #ЗКО #Уральск #снегопад #коммунальные услуги #ЖКХ
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:31
170
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