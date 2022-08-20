Снег и заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана 20 августа

Фото: BaigeNews.кz

Под влиянием обширного северо-западного антициклона по-прежнему на большей части Казахстана сохранится погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

На севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди, в горных районах на востоке страны ожидаются осадки - дождь, мокрый снег. В горных районах юго-востока республики ожидается град.

Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, на востоке страны в ночные и утренние часы ожидается туман, на севере, востоке, в центре республики ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки до двух градусов.

Днём на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на юге Мангистауской, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.