Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Снег и заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана 20 августа
BaigeNews.кz Сегодня, 06:43
103
Фото: BaigeNews.кz

Снег и заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана 20 августа

Под влиянием обширного северо-западного антициклона по-прежнему на большей части Казахстана сохранится погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

На севере, северо-западе, востоке, юго-востоке  страны пройдут дожди, в горных районах на востоке страны ожидаются осадки - дождь, мокрый снег. В горных районах юго-востока республики ожидается град.

Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, на востоке страны в ночные и утренние часы ожидается туман, на севере, востоке, в центре республики ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки до двух градусов.

Днём на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на юге Мангистауской, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#снег #погода #прогноз погоды #Казгидромет
Сегодня, 06:43
103
Журналист

Рекомендуем

Наверх