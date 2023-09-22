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Снег хлопьями выпал на Шымбулаке

22 Сентября, 18:29
АВТОР
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pxhere.com 22 Сентября, 18:29
22 Сентября, 18:29
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Фото: pxhere.com

Настоящую зимнюю сказку сняли на видео на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Зима близко... Именно такую картинку за окном увидели мы, приехав на Шымбулак сегодня! Белоснежные крупные хлопья прям как зимой, ну очень красиво. Это уже второй снег за последний месяц. Как вам такое начало осени?" - написали в официальном аккаунте курорта.

 
 
 
 
 
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Публикация от ГОРНЫЙ КУРОРТ SHYMBULAK (@shymbulakmountainresort)

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