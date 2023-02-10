Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане

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Водителя общественного транспорта в Астане привлекли к ответственности за просмотр пикантного видео за рулём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На поведение мужчины обратили внимание пассажиры, сняли происходящее на видео и опубликовали ролик в соцсетях.

"В ходе мониторинга социальных сетей 8 февраля выявлено нарушение ПДД РК, совершённое водителем маршрутного автобуса марки MAN. 56-летний мужчина за свой проступок привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 591 КоАП РК, п.п. 2.4.9 ПДД Республики Казахстан - "Пользование телефоном либо радиостанцией при управлении транспортным средством", - сообщили в полиции.

Кроме того, в отношении нарушителя за совершение мелкого хулиганства возбуждено административное производство по части 1 статьи 434 КоАП. Собранный материал направлен в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям для принятия окончательного решения.