СМИ: Airbus подтвердил факт взяток за поставки своей продукции в Казахстан и Ливию

Фото: spiegel.de

Речь идёт поставках вертолётов, спутников и другой техники

Как сообщают зарубежные СМИ, многолетний международный коррупционный скандал обнародовала на днях прокуратура Франции. Между тем, компания Airbus подтвердила, что сотрудничает с властями в расследовани дела о взятках при сделках на поставку своей продукции в Казахстан и Ливию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Ранее прокуратура Франции сообщала, что ведёт переговоры с Airbus по многолетним международным коррупционным делам. Подробности при этом не раскрывались. Их назвали позже, когда согласованно с прокуратурой были опубликованы бухгалтерские отчёты компании.

"Airbus (AIR.PA ) подтвердил в пятницу, что сотрудничает с французскими властями в расследовании дела о взятках по прошлым сделками в Ливии и Казахстане в дополнение к рекордным штрафам, согласованным в 2020 году", — говорится в сообщении агентства.

Известно, что первое расследование началось в 2016 году в Великобритании, затем распространилось на Францию и США. Оно длилось четыре года. Речь шла о коррупции со стороны иностранных чиновников, мошенничестве и отмывании денег, замаскированных платежах.

При этом Airbus после окончания первого расследования в 2020 году заплатил штрафы в размере 3,6 миллиарда, 2,1 милиарда из которых авиапроизводитель выплатил властям Франции.

Во французской части соглашения 2020 года упоминались коррупция иностранных чиновников, мошенничество и отмывание денег.

Источники Reuters, знакомые с новым делом, сказали, что оно связано с продажей самолётов Ливии при Муаммаре Каддафи в 2007 году и вертолётов, спутников и центра управления спутниками Казахстану в 2009 году.

Ранее французское издание Mediapart сообщало, что Airbus столкнулся с расследованием предполагаемого подкупа при продаже 21 самолёта Ливии в 2007 году, что превратилось в более широкое расследование связей с Ливией при покойном лидере Муаммаре Каддафи.

Между тем, в конце прошлой недели компания заявила, что как прошлое расследование, так и недавно начавшееся находятся на стадии урегулировании. Сейчас у авиастроительного гиганта есть всё, чтобы недопустить в будущем подобных случаев: современная система контроля за соблюдением законодательства и информирования о нарушениях.

В Airbus уточнили, что представителей компании допрашивали по казахстанскому делу в промежуточном статутусе в качестве "помощника-свидетеля". Согласно французскому законодательству это означает, что компания подозревается в совершении преступления, но при этом ей всё же не выдвигают официального обвинения.

Известно, что компания также столкнулась с гражданскими исками в Нидерландах, где она была основана юридически. Там утверждают, инвесторы в Нидерландах не знали о существовании посредников. При этом Airbus заявил, что у него "надёжная" защита.