Смертельное ДТП произошло на трассе в Жетысу

Mazda-626 опрокинулась на трессе Алматы – Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что на территории Алакольского района области Жетысу произошла авария. Водитель Mazda-626, 22-летний военнослужащий, на 550 километре трассы Алматы – Усть-Каменогорск потерял управление авто и допустил его опрокидывание.

Медики госпитализировали его и 22-летнего пассажира машины.Позже, находясь в реанимации, один из молодых людей скончался. По факту ДТП начато досудебное расследование.