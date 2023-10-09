Смертельное ДТП произошло на трассе в Жетысу
Сегодня, 15:53
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Сегодня, 15:53Сегодня, 15:53
199Фото: Polisia.kz
Mazda-626 опрокинулась на трессе Алматы – Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что на территории Алакольского района области Жетысу произошла авария. Водитель Mazda-626, 22-летний военнослужащий, на 550 километре трассы Алматы – Усть-Каменогорск потерял управление авто и допустил его опрокидывание.
Медики госпитализировали его и 22-летнего пассажира машины.Позже, находясь в реанимации, один из молодых людей скончался. По факту ДТП начато досудебное расследование.
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