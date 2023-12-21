Смертельное ДТП произошло на трассе в Туркестанской области

Пожилая женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На 719 километре автодороги Алматы-Ташкент-Термез на территории Толебийского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись Tоyota Camry и Mercedes Sprinte, которые ехали в одном направлении.

В результате аварии от полученных травм скончалась 70-летняя пассажирка Mercedes, оба водителя и четверо пассажиров микроавтобуса находятся в больнице с различными травмами.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, руководство Толебийского РОП и районной прокуратуры. В настоящее время проводится досудебное расследование и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято конкретное процессуальное решение.

Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами”.