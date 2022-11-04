Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей

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Вопросы развития машиностроения рассмотрели на совещании премьер-министр РК Алихан Смаилов и руководители госорганов, нацкомпаний и отраслевых предприятий, передаёт BaigeNews.kz.

Участники обсудили вопросы разработки Комплексного плана развития машиностроительной отрасли и Дорожной карты по развитию вагоностроения, а также меры по увеличению местного содержания в выпускаемой продукции и повышению эффективности комиссии по социальному трёхстороннему партнёрству.

Премьер-министр поддержал инициативы по поддержке отрасли. Он отметил, что развитие местного содержания нужно стимулировать за счёт рыночных инструментов: оффтейк и офсетных контрактов.

Кроме того, рассмотрены вопросы создания научно-промышленных кластеров, обеспечения машиностроительных предприятий сырьём, доступными кредитными ресурсами и другими мерами стимулирования.

Алихан Смаилов поручил госорганам детально их проработать.

С докладами выступили руководители ОЮЛ "Союз машиностроителей Казахстана" Мейрам Пшембаев, АО "НК "Казахстан Инжиниринг" – Темиржан Абдрахманов, АО "Казэнергокабель" – Владимир Бобров, ТОО "Атыраунефтемаш" – Темирлан Даркембаев, АО "ЗИКСТО" – Ренат Шамсутдинов.

По итогам совещания премьер-министр подчеркнул, что все озвученные вопросы будут находиться на контроле.

"Мы регулярно встречаемся. Периодически какие-то новые вопросы возникают: некоторые из них мы сразу решаем, другие же требуют нормативно-правовых изменений. По ряду проблемных тем нужна более детальная проработка. Будем совместно с вами стараться решать эти вопросы", — сказал Алихан Смаилов, обращаясь к отечественным машиностроителям.