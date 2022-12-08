Сколько стоит жильё в Казахстане: аналитики посчитали, как изменились цены в разных регионах в ноябре

Фото: gov.kz

Эксперты Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам выяснили, как изменилась стоимость недвижимости в отдельных регионах Казахстана за год, передаёт BaigeNews.kz.

Расчёты были сделаны на основе данных выборочного наблюдения по областным центрам и городам Астана, Алматы, Шымкент. Информацию по продажам нового жилья аналитики собирали у строительных организаций, продающих жильё, при этом учитывая цены нового жилья с черновой и чистовой отделками. По перепродаже квартир и аренде благоустроенного жилья учитывались данные из объявлений, размещаемых на интернет-ресурсах и в средствах массовой информации.

Так, за год в Казахстане квартиры на вторичном рынке подорожали на 26,9 процента, продажи нового жилья – на 17,3 процента. Арендная плата за благоустроенное жильё в ноябре 2020-ого повысилась на 48,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Самый большой рост на первичном рынке жилья произошёл в Актобе - на 30,3 процента, в Семее – на 26,9 процента, в Актау – на 25 процентов.

На вторичном рынке жильё подорожало ощутимее всего в Талдыкоргане (44,6 процента), Актау (43,3 процента), Семее (42,8 процента), Актобе (42,4 процента), Астане (41,7 процента) и Кызылорде (41,2 процента).

Аренда в Алматы выросла на 76,6 процента, в Караганде - на 55,7 процента, в Костанае - на 54,5 процента.

За месяц, с октября по ноябрь, цены на перепродажу квартир выросли на один процент, продажу нового жилья – на 1,2 процента. Арендная плата за благоустроенное жильё в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 2,4 процента.