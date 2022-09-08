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Сколько скота погибло при пожарах в Костанайской области
Сколько скота погибло при пожарах в Костанайской области, рассказал руководитель Управления ветеринарии акимата региона Акат Шектыбаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Проводится работа по уточнению количества павших животных и птиц в лесных массивах, сёлах Аманкарагай, Озёрное и Лесное Аулиекольского района и село Люблянка Карасуского района. По Аулиекольскому району обнаружены обгоревшие трупы животных и птиц: КРС - 30 голов, мелкий рогатый скот - две головы, свиньи - 105, птицы - 130, в том числе 30 гусей и сто кур", - сказал спикер.
В Карасуском районе от огня погибли восемь голов КРС, 117 свиней, 582 головы птицы (гуси, куры и утки).
"По области падёж в двух районах составил: КРС 38 голов, мелкий рогатый скот - две головы, свиньи - 220 голов, куры - 456, гуси - 91, утки - 165 голов", - уточнил Шектыбаев.
По его словам, силами ветстанций все останки павших животных собраны и уничтожены в специальных инсинераторах и скотомогильниках, которые имеются на территории населённых пунктов.
Возмещение ущерба, причинённого пострадавшим в результате ЧС природного характера, будет осуществляться за счет местного бюджета на основании заявления, к которому нужно приложить копии документов, удостоверяющих личность, перечень утраченного и испорченного имущества. Регистрацию заявлений будет осуществлять акимат.
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