Сколько казахстанцев занимаются национальными видами спорта

Около 620 тысяч человек по стране занимаются национальными видами спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

По информации ведомства, в 2022 году количество систематически занимающихся национальными видами спорта по стране составило 584,1 тысяч человек, в 2023 году показатель вырос до 619,2 тыс. человек. Соответственно, на секции приходилось 8,7% от общего числа занимающихся физической культурой и спортом.

"В настоящее время по национальным видам спорта работают 1 488 тренеров, из них в сельской местности трудятся 928 тренеров.



Ежегодно в стране проводится более тысячи соревнований различного уровня (от международного до сельского) по таким видам спорта, как қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, көкпар, бәйге, теңге ілу, жамбы ату, аударыспақ, құсбегілік, дәстүрлі садақ ату, жекпе-жек, которые официально вошли в список национальных видов спорта", - говорится в сообщении.

Сегодня в республике 12 спортивных клубов и 13 спортивных школ по национальным видам спорта. Также в стране действует Центр национальных и конных видов спорта, который занимается подготовкой спортсменов сборных команд республиканского уровня.

Кроме того, функционирует Ассоциация национальных видов спорта, которая объединяет 10 федераций. Есть также отдельно федерации қазақ күресі и жекпе-жек.