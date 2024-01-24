Сколько казахстанских туристов пострадали от приостановки работы туроператора TEZ.KZ

В Минтуризма и спорта РК сообщили о количестве туристов, застрявших за рубежом после приостановки деятельности туроператора TEZ.KZ, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодня за границей находятся более 300 казахстанских туристов данного туроператора. Для разрешения вопроса министерством туризма и спорта и заинтересованными сторонами проведено оперативное совещание. При содействии министерства все туристы туроператора TEZ.KZ будут возвращены в Казахстан за счёт средств, накопленных туроператором в системе гарантирования. Обязательное условие для гарантированного возврата – наличие туркода. Туристы будут обеспечены обратным билетом в Казахстан согласно их датам прилёта, указанным в турпродукте", - сообщили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что с 2016 года каждый реализованный туроператором тур в обязательном порядке должен содержать туркод - уникальное буквенно-числовое значение. Действие туркода начинается с момента пересечения границы Казахстана и гарантирует оперативный возврат при невозможности исполнения/не исполнении своих обязательств туроператором. Требовать его необходимо каждому организованному туристу.

По всем вопросам о возвращении туристов можно обратиться к директору КФ "Туристік қамқор" Асылхану Есилову, тел.: 74-51-58, +7-701-534-0508; или руководителю Управления Комитета индустрии туризма МТС РК – Меиржану Ауэзову, тел.: 74-07-71, +7-701-553-20-64.