Скляр пообещал, что проблем с теплом в Экибастузе больше не будет

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О том, как государство и частник поделили расходы на ремонт авайрийной экибастузской ТЭЦ, в кулуарах правительства рассказал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"50 процентов оборудования ТЭЦ, которое мы забираем в коммунальную собственность, будет отремонтировано за счёт бюджетных средств. То же самое и по теплосетям. Остальное на паритетной основе будет финансировать акционер. Таким образом, в следующем отопительном сезоне в Экибастузе проблем с теплом не будет", - заверил Скляр.

Он также добавил, что вопросами взаимоотношений, ответственности акционеров компаний либо персонала занимаются сотрудники правоохранительных органов, которые расследуют это в рамках уголовного дела.