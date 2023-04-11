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  • Скляр пообещал, что проблем с теплом в Экибастузе больше не будет
7kun.kz Сегодня, 14:11
112
Сегодня, 14:11
112
Фото: 7kun.kz

Скляр пообещал, что проблем с теплом в Экибастузе больше не будет

О том, как государство и частник поделили расходы на ремонт авайрийной экибастузской ТЭЦ, в кулуарах правительства рассказал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"50 процентов оборудования ТЭЦ, которое мы забираем в коммунальную собственность, будет отремонтировано за счёт бюджетных средств. То же самое и по теплосетям. Остальное на паритетной основе будет финансировать акционер. Таким образом, в следующем отопительном сезоне в Экибастузе проблем с теплом не будет", - заверил Скляр.

Он также добавил, что вопросами взаимоотношений, ответственности акционеров компаний либо персонала занимаются сотрудники правоохранительных органов, которые расследуют это в рамках уголовного дела.

"Наша главная задача - обеспечить устойчивое теплоснабжение. За то, что частник довёл до такого, он ответит перед правоохранительными органами по всей строгости закона", - резюмировал он.

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Журналист
Сегодня, 14:11
112
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