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polisia.kz Сегодня, 20:21
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Сегодня, 20:21
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Фото: polisia.kz

Скелеты обнаружили коммунальщики при замене труб в Костанае

Работники Костанайской теплоэнергетической компании обнаружили скелеты людей при проведении ремонтных работ в городе. Полицейские устанавливают личности тех, кому принадлежат останки, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о жуткой находке поступило в 14:30.

"Работники КТЭК обнаружили останки на участке ремонтных подземных работ по замене труб, проводимых на пересечении улиц Мауленова - Дощанова. Проводятся необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.

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Сегодня, 20:21
437
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