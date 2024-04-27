Скатов остановился в шаге от финала турнира в Чехии
Сегодня, 18:51
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Сегодня, 18:51Сегодня, 18:51
122Фото: instagram.com/skatov_timofey
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов сыграл полуфинальный матч грунтового турнира серии "Челленджер" одиночного разряда в чешской Остраве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Скатов встретился на корте с немецким теннисистом Генри Сквайром (235-й номер АТР) и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 4:6. Игра продлилась один час и 35 минут.
Тимофей исполнил две подачи навылет и совершил четыре двойные ошибки. Также казахстанец выиграл шесть очков и три гейма подряд.
Отметим, что 23-летний Скатов на данный момент располагается на 271-й строчке мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).
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