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pixabay.com Сегодня, 16:53
193
Фото: pixabay.com

Системы видеонаблюдения в Алматы начнут распознавать лица

Функцию распознавания лиц внедрят в системы видеонаблюдения в Алматы. Об этом сказано в "Программе развития города до 2030 года", передаёт BaigeNews.kz.

Чтобы обеспечить безопасность населения, в мегаполисе планируют установить до семи тысяч камер видеонаблюдения на всех уязвимых в террористическом отношении объектах и во дворах многоквартирных жилых комплексов.

"Для оперативного реагирования при поиске подучетных и пропавших лиц, обеспечения безопасности в аэропорту, вокзалах и в местах массового скопления людей с 2026 года во все системы видеонаблюдения будет интегрирована функция видеоаналитики и распознавания лиц", - сказано в документе.

В 2027 году систему видеонаблюдения расширят, а картинки с неё выведут в Центр оперативного управления ДП Алматы. Это, считают разработчики, позволит отслеживать потенциальные угрозы - распознавать дым, огонь, оставленные предметы.

Также, согласно Программе развития Алматы, до 2025 года завершится установка системы экстренного аудио/видео вызова "Тревожная кнопка SOS" в местах массового скопления людей, что даст возможность оперативно реагировать на совершаемые противоправные действия.

В Алматы планируют до 2030 года внедрить подход комплексной реконструкции улиц – свет, видеонаблюдение, пешеходная зона, дренаж, озеленение и велосипедная дорожка. 

Для строительства транспортной микромобильной инфраструктуры хотят изменить геометрию улиц. Это позволит создать проект ремонта, в рамках которого будет решён комплекс проблем: обновление устаревшего зелёного фонда и ливневой сети города, создание безбарьерной среды для маломобильной группы населения, внедрение элементов концепции Vision Zero для снижения аварийности на дорогах Алматы.

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#Алматы #безопасность
Сегодня, 16:53
193
Журналист

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