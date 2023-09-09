Систему "Келешек" нужно использовать для поднятия госшкол до уровня НИШ – экономист

Казахстанская система накопления "Келешек", предложенная главой государства Касым-Жомартом Токаевым в послании, должна стать источником финансирования среднего образования и поднять уровень государственных школ. Так считает экономист Жаныбек Айгазин, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Жаныбек Айгазин поддерживает идею копить на качественное образование детей. По его словам, многие страны уже давно успешно применяют данную практику. При этом она приносит пользу не только отдельным гражданам, но и в целом экономике этих стран. К примеру, такие высокотехнологичные страны как Япония, Корея, Сингапур с самого начала делали ставку на качественное образование.

Пока еще неизвестны детали реализации системы "Келешек". Жаныбек Айгазин предположил, что система "Келешек" выступит источником финансирования образования. Здесь возникает вопрос, на какой уровень образования будут направлены накопленные средства: на высшее или среднее образование?

Экономист считает, что в финансировании больше всего нуждается среднее образование.

"По идее по высшему образованию у нас уже есть инструменты. Это финансовый центр и программа "Болашак". Надо начинать со средней школы: конституция гарантирует всем казахстанцам право на получение среднего образования", - говорит гендиректор AERC.

При этом, как показывают международные исследования, качество образования в казахстанских школах ниже среднего показателя по ОЭСР. Казахстанские дети в течение всего времени участия в исследовании PISA показывали отставание от сверстников из других стран ОЭСР на полтора-два года. В PISA-2018 Казахстан показал наихудший результат за все годы участия в этой программе. Среди 79 стран 15-летние казахстанцы заняли 69 место.

По мнению Жаныбека Айгазина, для того, чтобы поднять уровень среднего образования в Казахстане, необходимо масштабировать опыт таких элитарных школ, как Назарбаев интеллектуальные школы или республиканская физико-математическая школа.