Синоптики предупредили жителей столицы и ещё шести городов

По прогнозам "Казгидромета" неблагоприятные метеоусловия 24 декабря ожидаются в Алматы, Астане, Риддере, Усть-Каменогорске, Караганде, Темиртау и Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, по прогнозам "Казгидромета" в республике 24 декабря ожидается неустойчивая погода. На западе, северо-западе, севере страны, пройдут осадки, на западе сильные осадки: снег, дождь. На юге, юго-западе дождь. По стране прогнозируются туман, порывистый ветер, на западе, северо-западе, севере – гололёд, на востоке – низовая метель. Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах страны.