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Шымкентцы, потерявшие миллионы, требуют наказать кассиров ломбардов
Речь идет о скандально известных "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард", "Выгодный займ", от деятельности которых по всей стране пострадали около 17 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на otyrar.kz.
Вкладчики рухнувших финпирамид требуют привлечь к ответственности не только руководителей, но и менеджеров, и кассиров.
Пострадавшие собрались возле здания суда, где рассматривается дело.
По словам обманутых шымкентцев, они поверили громким обещаниям прибыли до 35% в месяц. Вкладчики добровольно отнесли в ломбарды от 300 тысяч до 58 миллионов тенге.
"Их рекламы были развешаны везде. Они обещали, что если мы инвестируем деньги, то они нам увеличат их. Я вложил 3 млн 200 тысяч тенге. Взял эти деньги в кредит. Многие продали свои дома, машины и вложились "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард", "Выгодный займ". Мы даже составляли договор. Но, когда осталось чуть чуть они закрылись. Мы съездили в Астану, были в генпрокуратуре, у депутатов, у всех. Ждем когда нам вернут деньги. Некоторые в ожидании заработали себе проблемы с здоровьем, некоторые развелись, есть даже те, которые скончались, не добившись справедливости", - сказал обманутый вкладчик.
"В поиске справедливости, у меня начались проблемы со здоровьем, теперь хожу с тростью. Сегодня мы собрались у здания суда, потому что ни один менеджер, кассир не был признан подозреваемым и не проходил по делу. Данное уголовное дело не было до конца расследовано в Шымкенте, подозреваемыми были признаны только организаторы. Я вложила 8 миллионов тенге, остальные люди больше. Где теперь наши деньги? Когда их нам вернут?"- вопрошает другая вкладчица.
Обманутые шымкентцы решили высказать своё недовольство судьям и потребовали дать разъяснение по громкому процессу.
По словам судьи Сабита Туреханова, в Шымкенте на скамье подсудимых оказались четверо подозреваемых. Расскрывать личности и должности обвиняемых судья не стал, ссылаясь на тайну следствия.
Среди тех, кто поверил известным людям и блогерам, только в Шымкенте свыше 11 тысяч горожан. А по всей стране их около 17 тысяч. Ущерб исчисляется миллиардами. Обманутые вкладчики надеются вернуть свои деньги и имущество.
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