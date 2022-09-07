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Швейцарцев будут сажать в тюрьму, если в их домах зимой температура будет выше +19
Власти Швейцарии пригрозили жителям тюремным сроком за обогрев домов выше 19 градусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Blick.
Пресс-секретарь департамента экономики Маркус Спурндли предупредил жителей Швейцарии о грозящих им штрафах и тюремном заключении до трёх лет в случае перегрева домов зимой. Это касается тех, кто будет поддерживать в жилье температуру выше 19 градусов.
Спурндли пояснил, что такими действиями люди будут нарушать директивы правительства из-за нехватки газа.
"Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию", — сказал представитель департамента экономики.
Тюремный срок будет грозить тем, кто умышленно нарушит распоряжение правительства. В остальных случаях ограничатся штрафами. Директивы властей Швейцарии сводятся к тому, что при нехватке газа в зданиях, которые им отапливаются, температура не должна превышать 19 градусов. Горячую воду разрешено нагревать только до 60 градусов.
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