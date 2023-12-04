Штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам начисляется на 8 день

Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля министерства транспорта РК напоминает, что оплатить проезд по платной автомобильной дороге (участку) необходимо в течение 7 календарных дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на минтранспорта РК.

Предусмотрено более 20 вариантов оплаты, в том числе через приложение "Казавтожол", сервисы оплаты и приложения банков.

На 8 день при неуплате проезда в соответствии со статьей 628 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" начисляется административный штраф. Для физических лиц размер штрафа составляет - 5 МРП, для юридических лиц - 10 МРП (1 МРП в 2023 году равен 3 450 тенге).

Во избежание административной ответственности автовладельцам и водителям необходимо своевременно оплачивать за проезд по платной автомобильной дороге (участку).