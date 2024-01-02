Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

По прогнозу синоптиков в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение на среду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере области временами порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается метель. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Костанай: 03 января утром и днем ожидается метель.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области ожидаются порывы 15-20 м/с. г. Караганда: 03 января ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью ожидаются порывы 16 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Уральск: 03 января ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер южный ночью порывы 18 м/с.

На юге, севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. г. Кызылорда: 03 января временами ожидается туман.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. г. Шымкент.: 03 января временами ожидается туман.

На севере области Абай ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, западный на севере, в центре области 15-20, ночью порывы 25 м/с. г. Семей: 03 января ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается метель. Ветер западный 15-20 м/с. г. Павлодар: 03 января ожидается метель. Ветер западный ночью 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. г. Усть-Каменогорск: 03 января ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. г.Атырау: 03 января ночью и утром ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской области ночью на юге, востоке, днем на западе, севере, востоке ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный ночью на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью в Костанайской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 23-28 мороза.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 25-30 мороза.

Ночью в Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 21-26, в южной половине области 13-18 мороза.

В Астане ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-17 мороза.

3 января ночью в Павлодарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25 мороза.

На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. г. Петропавловск: 3 января ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 26-28 мороза.