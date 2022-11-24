Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана

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Штормовую погоду прогнозируют синоптики 25 ноября в ряде регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Днем на большей части Абайской области ожидается снег. Днем на востоке, юге области ожидается метель. На юге области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, на востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Акмолинской области на большей части ожидаются осадки, на севере, юго-востоке области сильные осадки (дождь, снег), метель. На севере, западе, юго-востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный порывы 15-20, на севере области временами 23 м/с. В городе Кокшетауночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, в центре Актюбинской области ожидается гололед. В городе Актобе ночью ожидается гололед.

В городе Астане ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на северо-востоке области сильный снег. Днем на севере, востоке области метель. Ветер юго-восточный на севере, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. В городе Усть-Каменогорске днем ожидается метель. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Талдыкорганеднем ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

В центре

На севере Карагандинской области ожидается временами сильный снег. На севере, востоке, в центре области метель, гололед. Ветер южный с переходом на западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В городе Караганде ожидается гололед.

Ночью на большей части Костанайской области ожидается снег, на востоке области сильный снег, на юге области осадки (снег, дождь). Ночью на севере, западе, востоке области, днем на востоке области метель. На севере области туман. На юге области гололед. Ветер северо-восточный ночью на севере, западе, востоке области, днем на востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В городе Костанае ожидается метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылордевременами ожидается туман.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, в центре области 15-20 м/с. В городе Актауожидается ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на юге Павлодарской области ожидается сильный снег, на севере, востоке, юге области метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В городе Павлодаре днем ожидается метель. Ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юге области сильный снег. На севере, западе, юге области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске ночью ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере Улытауской области ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В городе Жезказгане25 ноября ожидается ветер западный, северо-западный порывы 18 м/с.