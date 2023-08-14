  • 14 Августа, 17:12
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Шоу с самолётом устроили поклонники Димаша в Лос-Анджелесе

Сегодня, 17:02
АВТОР
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dimashnews.com Сегодня, 17:02
Сегодня, 17:02
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Фото: dimashnews.com

Окрыляющий подарок сделали своему кумиру американские фанаты. О необычном сюрпризе на своей странице в Instagram рассказал всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видео —  парящий в небе портрет артиста с надписью "Dimash"

"Вот уже почти семь лет мои "Dears" (так называет Димаш поклонников — прим. ред.) не перестают меня удивлять. На этот раз американский фан-клуб отличился, устроив шоу с самолётом в Лос-Анджелесе. Благодарю вас. Люблю", — написал артист под видео.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Напомним, Димаш Кудайберген всячески старается поддерживать свои многочисленные фанклубы. А недавно обладатель уникальнийшего на планете голоса объявил челлендж, посвящённый 178-летию великого Абая.

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