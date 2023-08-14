Шоу с самолётом устроили поклонники Димаша в Лос-Анджелесе
Сегодня, 17:02
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Сегодня, 17:02Сегодня, 17:02
81Фото: dimashnews.com
Окрыляющий подарок сделали своему кумиру американские фанаты. О необычном сюрпризе на своей странице в Instagram рассказал всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах видео — парящий в небе портрет артиста с надписью "Dimash"
"Вот уже почти семь лет мои "Dears" (так называет Димаш поклонников — прим. ред.) не перестают меня удивлять. На этот раз американский фан-клуб отличился, устроив шоу с самолётом в Лос-Анджелесе. Благодарю вас. Люблю", — написал артист под видео.
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Напомним, Димаш Кудайберген всячески старается поддерживать свои многочисленные фанклубы. А недавно обладатель уникальнийшего на планете голоса объявил челлендж, посвящённый 178-летию великого Абая.
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