Димаш Кудайберген запустил челлендж для поклонников и всех казахстанцев

Димаш Кудайберген в преддверии "Дня Абая" запустил челлендж для своих поклонников и всех казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Чтобы принять в нём участие, нужно прочесть отрывок из любого произведения Абая Кунанбаева.

"В честь дня рождения великого казахского поэта запускаю челлендж и передаю его всем поклонникам. Нужно просто прочитать любое стихотворение Абая и выложить это видео с хештегом #AbayChallenge. Надеюсь на вашу активность, друзья", - написал Димаш.

Напомним, по инициативе Касым-Жомарта Токаева ежегодно 10 августа в Казахстане отмечается День Абая.