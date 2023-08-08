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Димаш Кудайберген запустил челлендж для поклонников и всех казахстанцев

Сегодня, 19:10
АВТОР
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instagram.com/kudaibergenov.dimash Сегодня, 19:10
Сегодня, 19:10
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Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген в преддверии "Дня Абая" запустил челлендж для своих поклонников и всех казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Чтобы принять в нём участие, нужно прочесть отрывок из любого произведения Абая Кунанбаева.

"В честь дня рождения великого казахского поэта запускаю челлендж и передаю его всем поклонникам. Нужно просто прочитать любое стихотворение Абая и выложить это видео с хештегом #AbayChallenge. Надеюсь на вашу активность, друзья", - написал Димаш.

Напомним, по инициативе Касым-Жомарта Токаева ежегодно 10 августа в Казахстане отмечается День Абая.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

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