Димаш Кудайберген запустил челлендж для поклонников и всех казахстанцев
Сегодня, 19:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:10Сегодня, 19:10
155Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
Димаш Кудайберген в преддверии "Дня Абая" запустил челлендж для своих поклонников и всех казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.
Чтобы принять в нём участие, нужно прочесть отрывок из любого произведения Абая Кунанбаева.
"В честь дня рождения великого казахского поэта запускаю челлендж и передаю его всем поклонникам. Нужно просто прочитать любое стихотворение Абая и выложить это видео с хештегом #AbayChallenge. Надеюсь на вашу активность, друзья", - написал Димаш.
Напомним, по инициативе Касым-Жомарта Токаева ежегодно 10 августа в Казахстане отмечается День Абая.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Жители аула с большим оттоком населения обратились к акиму области
- "Пришли убивать" - родители застреленного в Алматинской области парня рассказали детали жуткого ЧП
- Ехавший в детский лагерь в поезде ребенок скончался
- В Шымкенте подрались посетители ночного клуба
- Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка в поезде по дороге в детский лагерь