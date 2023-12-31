Шокирующее убийство в Петропавловске: преступники жестоко расправились с семьёй бизнесмена

В Петропавловске убийцы расправились с семьей местного предпринимателя прямо у него дома. Вместе с родителями убит 17-летний подросток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Подозреваемых задержали по горячим следам, но мотивы остаются неизвестными. Трагедия произошла в Рабочем поселке на окраине Петропавловска. Этот микрорайон в городе считается самым криминальным.

Подробностей дела не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Официально сообщается только то, что тела несчастных в их собственном доме обнаружили вчера днём.

Соседи крайне напуганы произошедшим и отказываются говорить на камеру. По их словам, у семьи был собственный бизнес в сфере ритуальных услуг. Именно сотрудники компании начали бить тревогу, когда хозяева перестали выходить на связь. Подозреваемыми оказались двое местных жителей.