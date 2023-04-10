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Школьную программу планируют изменить в Казахстане
В министерстве просвещения подготовили проект новых типовых учебных планах начального, основного среднего, общего среднего образования. Согласно документу, в некоторых классах планируют изменить школьную программу, передаёт BaigeNews.kz.
В Комитете дошкольного и среднего образования отметили, что целью проекта приказа является корректировка содержания образования.
Так, с 1 сентября 2023 года во втором классе исключён предмет "Иностранный язык"; вместо предмета "Художественный труд" включены предметы "Трудовое обучение" и "Изобразительное искусство".
В 10-11 классах в типовых учебных планах с сокращением учебной нагрузки количество часов по предмету "Иностранный язык" увеличено на один час за счёт часов вариативной нагрузки.
"В итоге системная работа по совершенствованию учебных программ в рамках 11-летнего обучения позволит вывести казахстанскую систему образования на уровень Международной стандартной классификации образования и даст возможность выпускникам школ овладеть необходимыми уровнями Европейской рамки квалификаций", — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.
Уточняется также, что ключевыми направлениями текущей модернизации казахстанского образования является снижение учебной нагрузки на ученика, усиление обучения естественно-математическим предметам на основе подходов STEM образования, воспитательного компонента, ранняя социализация и профессиональная ориентация обучающихся, усиление инклюзивности образования, обеспечение равного доступа к качественному образованию, не зависимо от места проживания и языка обучения.
Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 24 апреля 2023 года.
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