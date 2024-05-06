Шестеро детей без документов жили в семье иностранцев-нелегалов в Павлодаре
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Семью иностранцев-нелегалов выявили в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По информации областного управления здравоохранения, многодетную семью выявили во время рейда.
"Иностранные граждане воспитывают шестерых несовершеннолетних детей с 2016 по 2023 год рождения, которые в законном порядке не были зарегистрированы в органах РАГС, то есть не имеют свидетельств о рождении и ИИН, не прикреплены к объектам здравоохранения и образования, что является нарушением законодательства Республики Казахстан", – сообщили в ведомстве.
Детей с матерью доставили на обследование в областную детскую больницу.
"Их состояние стабильное, но требует врачебного наблюдения и ухода", – информировала заместитель директора областной детской больницы Ирина Орсагош.
Она добавила, что сейчас госорганы помогают родителям оформить свидетельства о рождении и ИИН детям, а также разрешительные документы для временного проживания в Казахстане.
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