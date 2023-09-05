Шесть тысяч граффити с рекламой наркотиков закрасили в Казахстане

МВД РК совместно с неправительственными организациями провели акции по выявлению и закрашиванию граффити-надписей с рекламой наркосайтов по всему Казахстану, передает корреспонднт BaigeNews.kz.

"Во всех регионах совместно с НПО проведены акции по выявлению и закрашиванию граффити-надписей с рекламой наркосайтов. В работе приняли участие порядка 200 волонтеров. Всего закрашено более 6 тысяч граффити. В регионах установлено 169 уличных баннеров с антинаркотической тематикой. На 206 LED-экранах транслировались социальные ролики", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности министества внутренних дел РК Бахытжан Амирханов, выступая на брифинге в Астане.

Он отметил, что за июнь месяц было организовано более 1800 профилактических мероприятий. Совместно с министерством здравоохранения проведено более 700 мероприятий, в том числе с участием врачей-наркологов – 402, волонтеров – 265. Совместно с НПО – 272, в вузах и колледжах – 442. Таким образом было охвачено свыше 118 тысяч человек среди подростков и молодежи.