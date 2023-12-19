Шавкат Рахмонов улучшил своё положение в рейтинге UFC
Сегодня, 14:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:34Сегодня, 14:34
95Фото: sports.kz
После яркой победы казахстанский боец Шавкат Рахмонов улучшил своё положение в рейтинге полусреднего веса UFC и занял третью строчку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В обновлённом списке дивизиона "Номад" расположился на третьей строчке. Впереди теперь только Белал Мухаммад (2), Камару Усман (1) и чемпион Леон Эдвардс. Колби Ковингтон опустился на пятую позицию.
Напомним, в минувшие выходные в основном карде турнира UFC 296, который прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), Шавкат Рахмонов эпично задушил американца Стивена Томпсона, одержав победу удушающим приемом во втором раунде. В главном поединке вечера Леон Эдвардс единогласным решением судей одолел Колби Ковингтона.
Самое читаемое
- Идея на сотни миллионов: корм для птиц из шкур производят в СКО
- Шавката Рахмонова оставили без денежного бонуса в UFC
- Парк с резиденцией Санта-Клауса открылся в историческом центре Алматы
- Школьник из Актобе спас покупательницу в магазине
- Убитые по ошибке израильские заложники писали просьбы о помощи остатками еды