Шавкат Рахмонов улучшил своё положение в рейтинге UFC

После яркой победы казахстанский боец Шавкат Рахмонов улучшил своё положение в рейтинге полусреднего веса UFC и занял третью строчку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В обновлённом списке дивизиона "Номад" расположился на третьей строчке. Впереди теперь только Белал Мухаммад (2), Камару Усман (1) и чемпион Леон Эдвардс. Колби Ковингтон опустился на пятую позицию.

Напомним, в минувшие выходные в основном карде турнира UFC 296, который прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), Шавкат Рахмонов эпично задушил американца Стивена Томпсона, одержав победу удушающим приемом во втором раунде. В главном поединке вечера Леон Эдвардс единогласным решением судей одолел Колби Ковингтона.