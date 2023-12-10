Шапку из сериала "Слово Пацана" продают за 400 тысяч тенге в Алматы

На популярном сайте объявлений продаётся б/у шапка, похожая на головной убор главного героя сериала "Слово Пацана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

В описании говорится, что её одевали несколько раз:

"Шапка шерстяная. Дворовый стиль 70-х, Шапка. СЛОВО ПАЦАНА. Размер 57 возможно подойдёт на 58 так как растягивается шерсть", — написал продавец (пунктуация сохранена).

Головной убор не из дешевых. Алматинский продавец просит за него 400 тысяч тенге. Но указывается, что цена "договорная".

Не для "ЧУШПАНОВ", — иронизирует автор.

Напомним, ранее на брифинге в правительстве министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в стране изучается вопрос о запрете сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Тему нашумевшей картины также прокомментировал министр просвещения Гани Бейсембаев, подчеркнув что он против всякого рода насилия. К слову, как отметили главы ведомств, сериал они на тот момент пока не смотрели.

Между тем, известная казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова призналась, что удивительно похожий по атмосфере и некоторым элементам сценария творение её команда сняла ещё в 2019 году. Сейчас зритель может посмотреть уже третий сезон сериала "Рауза" и на подходе полнометражка, в связи с выходом которой Баян Алагузова обещала подписчикам "настоящий шок-контент".