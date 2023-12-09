Баян Алагузова высказалась о "Слове пацана" и призналась, что снимает нечто похожее

Известная казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова на своей странице в Instagram подхватила всеобщий тренд и сняла рилс под саундтрек из нашумевшего российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видео Баян голосом из сериала напутствует мужа "Ты теперь пацан, ты теперь с улицы".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Турсен Алагузов (@tursen_alaguzov)

Подписчики юмор оценили, предположив, что "Скорее всего съёмки проходили поздним вечером после просмотра фильма".

Позже в сторис Баян Максаткызы рассказала, что думает о сериале. Она обмолвилась о том, что вообще-то сериалы не смотрит и не любит, но оценить творение российского кинематографа ей помог вирус, который оставил телеведущую выздоравливать дома с мужем перед телевизором. После чего актриса призналась, что всё-таки "залипла" на сериал.

"Смотрела, как они точно попали в эту эпоху. Это гениальная работа художников-постановщиков, вообще всех постановщиков и шикарный сценарий, — призналась Баян Алагузова. — Благодаря сериалу, я вспомнила детство, мне в то время было лет 14. Это 89-й год где-то так. Чётко все вспоминаешь, ностальгия закручивает. У нас тоже были эти пацанские разборки и так называемое "слово пацана", все настолько близко, настолько родное... "Седую ночь" я никогда не слушала, когда мне было 15 лет, а сейчас воспринимается, как что-то родное".

Посмотрев сериал, Баян призналась, что увидела параллель между "Словом пацана" и своим творчеством в 2019 году — сериалом "Рауза", где основная история разворачивается вокруг девушки, которая приезжает из села в большой город. Она мечтает стать знаменитой певицей, но на пути ее ждёт очень много препятствий. Создатели сериала показали зрителям атмосферную картину лихих 90-х.

Сейчас вышел в свет уже третий сезон сериала. На очереди — полнометражный фильм.

"Даже сценарий в некоторых местах совпали. Очень много совпадений по сценарии с сериалом "Рауза". Видимо были очень похожи образ жизни в Казахстане и в Казани в тот период", — отметила продюсер.

Напомним, ранее на брифинге в правительстве министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в стране изучается вопрос о запрете сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Тему нашумевшей картины также прокомментировал министр просвещения Гани Бейсембаев, подчекнув что он против всякого рода насилия.

К слову, как отметили главы ведомств, сериал они на тот момент они пока не смотрели.