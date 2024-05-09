Сенсацией обернулся матч казахстанца на турнире в Бразилии
Сегодня, 08:19
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Сегодня, 08:19Сегодня, 08:19
363Фото: instagram.com/dmitrypopko
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провёл свой второй матч на грунтовом турнире серии "Челленджер" одиночного разряда в бразильском городе Сантосе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Спортсмен из Казахстана сыграл против аргентинского теннисиста Ернана Казанова и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 6:7. Встреча состоялась на стадии 1/8 финала бразильского турнира.
Отметим, что 27-летний казахстанский спортсмен на данный момент располагается на 223-й строчке в рейтинге одиночного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а аргентинский теннисист идет на 346-й позиции.
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