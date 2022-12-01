Сенатор призвал выделить деньги не реконструкцию очистных сооружений в Конаеве

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Сенатор Жанболат Жоргенбаев в четверг, первого декабря, поднял проблемы жителей города Конаев в депутатском запросе на имя премьер-министра страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Сената Парламента.

По мнению депутата из-за сильной изношенности очистных сооружений сточные воды могут попасть в Капшагайское водохранилище, являющееся источником питьевой воды для жителей региона. Это может привести к масштабной экологической катастрофе.

"Очистные сооружения города Канаева введены в эксплуатацию в 1968-м году, и в настоящее время все эти здания и сооружения обветшали на 100 процентов. Если вода в Капчагае и ниже по течению до озера Балхаш будет загрязнена, то это приведёт к масштабный экологической катастрофе. В сложившейся ситуации на территории города Конаева объявлено черезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба. Считаю необходимым в кратчайшие сроки выделить средства на реконструкцию городских очистных сооружений", - сказал сенатор Жанболат Жоргенбаев.

В своём запросе депутат затронул и проблемы жителей дачных массивов. По словам парламентария, жители дач близ Алматы жалуются на: отсутствие социальных объектов; плохие дороги; низкое качество питьевой воды; частые отключения электроэнергии; отсутствие общественного транспорта.

Кроме того, сенатор отметил важность открытия железнодорожных маршрутов из Конаева, расширения имеющихся внутриобластных автомагистралей, строительство автостанций и автовокзалов.