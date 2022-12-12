Семь тысяч необоснованных требований к бизнесу отменят в Казахстане — премьер

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Алихан Смаилов рассказал о работе по улучшению условий для предпринимательской деятельности, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, с текущего года внедряются новые подходы к регулированию бизнеса.

Проводится масштабная ревизия по выявлению избыточных требований к бизнесу. На сегодня выявлено около семи тысяч требований, которые будут отменены.

Начат новый этап реформирования системы госконтроля — переход от проверок к профилактике нарушений через автоматизацию систем управления рисками.

"Эта работа должна быть завершена в следующем году до завершения срока моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Принимаемые меры позволят увеличить численность занятых в МСБ до 4,7 млн человек", — подчеркнул премьер-министр.

Для развития конкуренции продолжается сокращение госучастия в экономике. В частности, в Комплексный план приватизации дополнительно включен 171 объект, исключены порядка 200 социально значимых объектов в сферах водо-, электро- и теплоснабжения, которые важны для жизнеобеспечения населения, проведено народное IPO "КазМунайГаза".

Вместе с тем для перезагрузки механизмов ГЧП разработаны законодательные поправки.