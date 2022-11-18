Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В ближайшие выходные, 19-20 ноября, в Астане пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. В ней примут участие столичные товаропроизводители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-cлужбу акимата города.

На ярмарке будут представлены разные виды мясной и колбасной продукции, муки и макаронных изделий, овощи, хлебные изделия, крупы, яйца, подсолнечное и сливочное масло, молочная продукция, сахар и многое другое.

"Для удобства жителей ярмарка будет проходить на правом и левом берегах, по адресам: Жургенова, 29 и Сауран, 7. Посетить ярмарки жители и гости столицы могут с 10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье. Продукция будет реализована по ценам на 10-15 процентов ниже рыночных. Главная цель таких ярмарок – предоставить астанчанам возможность собрать доступную продуктовую корзину", - отметили в акимате.