Сель сошёл на трассе в ВКО

Из-за проливных дождей на одной из трасс в Восточно-Казахстанской области сошёл сель, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло на 12-м километре дороги районного значения Маралды-Ушбулак.

"Со склонов сошёл сель. Грязевые потоки длинной 50-100 метров могут создать препятствие на проезжей части. На данном участке дежурят сотрудники дорожно-транспортной полиции. Из областного центра направлены специалисты учреждения "Қазақстан селден қорғау", которые на месте дадут оценку ситуации и совместно с руководителями ответственных учреждений района проведут анализ предстоящих работ. По итогам проверки будут приняты меры", - сообщили в акимате ВКО.