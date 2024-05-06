Сель сошёл на трассе в ВКО
Вчера, 16:44
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Вчера, 16:44Вчера, 16:44
332Фото: акимат ВКО
Из-за проливных дождей на одной из трасс в Восточно-Казахстанской области сошёл сель, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло на 12-м километре дороги районного значения Маралды-Ушбулак.
"Со склонов сошёл сель. Грязевые потоки длинной 50-100 метров могут создать препятствие на проезжей части. На данном участке дежурят сотрудники дорожно-транспортной полиции. Из областного центра направлены специалисты учреждения "Қазақстан селден қорғау", которые на месте дадут оценку ситуации и совместно с руководителями ответственных учреждений района проведут анализ предстоящих работ. По итогам проверки будут приняты меры", - сообщили в акимате ВКО.
Ситуация находится на контроле акима района.
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