"Счастливо кататься на мопеде": сбежавшего из дома подростка вернули в семью в Шымкенте

Полиция разыскала и вернула в семью ушедшего из дома подростка в Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации правоохранительных органов, 15-летний подросток попросил купить ему мопед. Мать ответила ему отказом. Тогда он написал прощальное письмо, в котором написал, что любит маму, но не может быть хорошим сыном, а хочет счастливо кататься на мопеде. После этого подросток ушел из дома.

Родительница обратилась в полицию. Она рассказала, что это не первый раз, когда ребенок сбегает из дома.

Сотрудники управления полиции Абайского района расспросили жителей близрасположенных участков, проверили места скопления молодежи и записи с камер видеонаблюдения. В результате стражи порядка нашли юношу целым и невредимым в одном из заброшенных домов. Они провели с ним профилактическую беседу и вернули домой.



