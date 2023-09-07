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"Счастливо кататься на мопеде": сбежавшего из дома подростка вернули в семью в Шымкенте

Сегодня, 11:59
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sportishka.com Сегодня, 11:59
Сегодня, 11:59
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Фото: sportishka.com

Полиция разыскала и вернула в семью ушедшего из дома подростка в Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации правоохранительных органов, 15-летний подросток попросил купить ему мопед. Мать ответила ему отказом. Тогда он написал прощальное письмо, в котором написал, что любит маму, но не может быть хорошим сыном, а хочет счастливо кататься на мопеде. После этого подросток ушел из дома.

Родительница обратилась в полицию. Она рассказала, что это не первый раз, когда ребенок сбегает из дома.

Сотрудники управления полиции Абайского района расспросили жителей близрасположенных участков, проверили места скопления молодежи и записи с камер видеонаблюдения. В результате стражи порядка нашли юношу целым и невредимым в одном из заброшенных домов. Они провели с ним профилактическую беседу и вернули домой.

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