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Лента новостей

eeq.kz Сегодня, 08:13
140
Сегодня, 08:13
140
Фото: eeq.kz

Сбой произошёл в работе ТЭЦ Усть-Каменогорска

Сбой оборудования произошёл на ТЭЦ в Усть-Каменогорске из-за морозов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Ночью столбики термометров в некоторых районах опустились до минус 40 градусов.

Накануне из-за сбоя в работе датчиков отключился котел №15. Через полтора часа его подключили, но появились сложности с циркуляцией сетевой воды. Из-за холода она увеличилась на тысячу тонн. Это повлияло на снижение температур в батареях горожан. На станции увеличили количество ремонтных бригад. Работают семь котлов и шесть турбоагрегатов.

"Для увеличения температуры сетевой воды была снижена генерация станции. В самое ближайшее время после завершения ремонта при включении оборудования в работу температура сетевой воды будет соответствовать температурному графику теплосети", - рассказал старший дежурный инженер ТЭЦ Усть-Каменогорска Евгений Васильев.

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#ТЭЦ #отопление #Усть-Каменогорск #ВКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:13
140
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