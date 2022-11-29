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Сбой произошёл в работе ТЭЦ Усть-Каменогорска
Сбой оборудования произошёл на ТЭЦ в Усть-Каменогорске из-за морозов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Ночью столбики термометров в некоторых районах опустились до минус 40 градусов.
Накануне из-за сбоя в работе датчиков отключился котел №15. Через полтора часа его подключили, но появились сложности с циркуляцией сетевой воды. Из-за холода она увеличилась на тысячу тонн. Это повлияло на снижение температур в батареях горожан. На станции увеличили количество ремонтных бригад. Работают семь котлов и шесть турбоагрегатов.
"Для увеличения температуры сетевой воды была снижена генерация станции. В самое ближайшее время после завершения ремонта при включении оборудования в работу температура сетевой воды будет соответствовать температурному графику теплосети", - рассказал старший дежурный инженер ТЭЦ Усть-Каменогорска Евгений Васильев.
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