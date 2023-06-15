Сборной Казахстана рассказали, как стать реальным претендентом на Евро-2024

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Казахстанский футбольный специалист Алмас Кулшинбаев, начинавший нынешний футбольный сезон в качестве главного тренера "Жетысу", поделился со Sports.kz мнением о турнирной ситуации в группе сборной Казахстана в отборе на Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz.

"Сборной Казахстана предстоит два очень важных поединка. В нашей группе у многих команд по 3 очка — у Северной Ирландии, Финляндии, Дании и у нас. Словенцы одержали две победы, но им еще предстоят матчи с серьезными соперниками. Сан-Марино — явный аутсайдер этой группы. Если сборная Казахстана одержит две победы — будет реальным претендентом на выход. В таком краткосрочном турнире, где мало команд, каждое очко на вес золота", — считает специалист.

Сборной Казахстана предстоит провести два поединка на выезде в рамках отборочного цикла Евро-2024 — 16 июня против команды Сан-Марино и 19 июня против сборной Северной Ирландии.