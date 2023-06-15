Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Сборной Казахстана рассказали, как стать реальным претендентом на Евро-2024
КФФ Сегодня, 06:09
233
Сегодня, 06:09
233
Фото: КФФ

Сборной Казахстана рассказали, как стать реальным претендентом на Евро-2024

Казахстанский футбольный специалист Алмас Кулшинбаев, начинавший нынешний футбольный сезон в качестве главного тренера "Жетысу", поделился со Sports.kz  мнением о турнирной ситуации в группе сборной Казахстана в отборе на Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz.

"Сборной Казахстана предстоит два очень важных поединка. В нашей группе у многих команд по 3 очка — у Северной Ирландии, Финляндии, Дании и у нас. Словенцы одержали две победы, но им еще предстоят матчи с серьезными соперниками. Сан-Марино — явный аутсайдер этой группы. Если сборная Казахстана одержит две победы — будет реальным претендентом на выход. В таком краткосрочном турнире, где мало команд, каждое очко на вес золота", — считает специалист.

Сборной Казахстана предстоит провести два поединка на выезде в рамках отборочного цикла Евро-2024 — 16 июня против команды Сан-Марино и 19 июня против сборной Северной Ирландии. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:09
233
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх