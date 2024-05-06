Сборная Казахстана по футболу проведёт товарищеский матч в Венгрии
Вчера, 17:30
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Вчера, 17:30Вчера, 17:30
348Фото: kff.kz
Сборная Казахстана по футболу проведёт товарищеский матч с командой Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КФФ.
Игра состоится в городе Сомбатхей (Венгрия) 11 июня.
На данный момент сборная Казахстана занимает 103 место в рейтинге ФИФА. Последний матч подопечные Магомеда Адиева провели марте.
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