Сборная Казахстана по футболу проведёт товарищеский матч в Венгрии

Сборная Казахстана по футболу проведёт товарищеский матч с командой Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КФФ.

Игра состоится в городе Сомбатхей (Венгрия) 11 июня.

На данный момент сборная Казахстана занимает 103 место в рейтинге ФИФА. Последний матч подопечные Магомеда Адиева провели марте.