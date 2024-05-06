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Сборная Казахстана по футболу проведёт товарищеский матч в Венгрии

Вчера, 17:30
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kff.kz Вчера, 17:30
Вчера, 17:30
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Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футболу проведёт товарищеский матч с командой Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КФФ.

Игра состоится в городе Сомбатхей (Венгрия) 11 июня.

На данный момент сборная Казахстана занимает 103 место в рейтинге ФИФА. Последний матч подопечные Магомеда Адиева провели марте.

 

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