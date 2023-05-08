- Сколько педагогов-мужчин в Казахстане 06:50 92
- Самый высокий солдат Казахстана стал дембелем 05:37 304
- Футболист Нуралы Алип стал двукратным чемпионом России 04:09 507
- Умер звезда сериала "Убойная сила" 03:40 399
- На побережье Каспия обнаружили десятки туш тюленей и осетров 02:15 382
- Пострадавшим от крупного пожара в Петропавловске предоставят жилье 01:25 411
- Работники морга прикарманивали деньги жителей Атырау 07.05.2023 487
- Двое актюбинцев оформили онлайн-кредит на полицейского и забрали у него деньги 07.05.2023 482
- Спасение мужчины из горящей квартиры попало на видео в Алматы 07.05.2023 439
- Казахстанский дзюдоист сотворил сенсацию на чемпионате мира 07.05.2023 673
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 641
- Столетнему фронтовику кызылординцы подарили автомобиль 07.05.2023 546
- Сборная Казахстана по хоккею разгромно проиграла Беларуси 07.05.2023 556
- Как отпраздновали День защитника Отечества в военном городке столицы 07.05.2023 495
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 649
- Казахстанский армрестлер эффектно победил 160-ти килограммового американца 07.05.2023 768
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 744
- Казахстанская федерация бокса пожаловалась в IBA после поражения Бибосынова 07.05.2023 1522
- Через год учёбы становишься другим человеком: курсанты академии Нацгвардии рассказали о своих буднях 07.05.2023 560
- Неделя исламской моды проходит в Алматы 07.05.2023 672
- Серик Темиржанов побил пятикратного чемпиона мира на ЧМ-2023 в Ташкенте 07.05.2023 903
- В большинстве регионов Казахстана сохраняется штормовое предупреждение 07.05.2023 677
- Сакен Бибосынов проиграл сопернику из Индии на чемпионате мира в Ташкенте 07.05.2023 667
- В жутком ДТП на трассе в Жетысу погибла женщина 07.05.2023 936
- "Смерть с косой" разглядели пользователи соцсетей на коронации Карла III 07.05.2023 799
- Имена победителей Менделеевской олимпиады школьников назвали в Астане 07.05.2023 798
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 816
- Полицейские Кокшетау вернули гражданке Пакистана украденный телефон 07.05.2023 656
- Ярослава Шведова прокомментировала сенсационный успех юных теннисисток 07.05.2023 687
- Неизвестный устроил стрельбу в торговом центре Техаса: погибли 8 человек 07.05.2023 626
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 1888
- Канело не смог нокаутировать "Гориллу" 07.05.2023 1299
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 716
- Десятки человек погибли в результате межэтнических столкновений в Индии 07.05.2023 1009
- Непобеждённый казахстанец жёстко нокаутировал мексиканца 07.05.2023 1216
- В полиции объяснили, для чего проводят строевые смотры 07.05.2023 625
- Жителям шести городов 7 мая рекомендовали ограничить прогулки 07.05.2023 1159
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 600
- Павлодарка добилась компенсации от игрового центра за травму сына 07.05.2023 978
- Карета скорой помощи сгорела в Уральске 07.05.2023 684
- В Астане проведут ревизию парков и общественных пространств 07.05.2023 758
- Президент Кыргызстана и глава ФИФА сыграли в футбол в Бишкеке 07.05.2023 709
- Арестованы счета блогера Елены Блиновской 07.05.2023 921
- Четверых граждан Пакистана арестовали в Казахстане — КНБ 07.05.2023 879
- Казахстанец спустя 10 лет поисков нашёл могилу погибшего во время войны дяди 07.05.2023 987
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 1022
- В Астане временно перекроют участок проспекта Туран 06.05.2023 820
- Казахстанского боксёра ошибочно нокаутировали и дисквалифицировали 06.05.2023 1338
- Мошенники нашли новый способ получать копии документов казахстанцев 06.05.2023 1083
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 1291
- Тысяча столичных школьников и студентов примет участие в забеге в честь Дня Победы 06.05.2023 781
- Ветер, туман и гроза: в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение 06.05.2023 764
- Дефицит врачей и модернизация соцобъектов: что показали Кульгинову в ЗКО 06.05.2023 874
- Военный марафонец из Казахстана пробежал 500 километров и установил рекорд 06.05.2023 816
- Юные казахстанские теннисистки завоевали путёвку на Juniors Billie Jean King 06.05.2023 1168
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 1433
- Министр обороны наградил казахстанских военных 06.05.2023 733
- Карл III официально стал королём Великобритании, а Камилла — королевой 06.05.2023 845
- В КНБ объяснили скопление транспорта на границе РК с Узбекистаном и Кыргызстаном 06.05.2023 778
- Кульгинов обратился к молодёжи ЗКО 06.05.2023 870
- Столичные полицейские спасли мужчину от прыжка с моста 06.05.2023 803
- Казахcтанец побил девятикратного чемпиона на старте ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте 06.05.2023 914
- В Великобритании проходит коронация Карла III 06.05.2023 3134
- Кайрат Ахметов победил "Молнию" в США 06.05.2023 890
- Семь тюленей и свыше 13 тысяч рыб спасли от браконьеров пограничники на Каспии 06.05.2023 801
- В каких регионах Казахстана наблюдается рост предпринимательства 06.05.2023 787
- 23-летний парень пытался спрыгнуть с 16 этажа в Атырау 06.05.2023 815
- В Мангистау реализуется пакет мер для борьбы с безработицей 06.05.2023 871
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 884
- Обнародовано видео допроса Трампа по обвинению в изнасиловании 06.05.2023 1064
- Защитников Отечества наградили в МВД 06.05.2023 877
- Минздрав подвёл итоги трёх лет пандемии коронавируса 06.05.2023 942
- Тюрьма, фронт и Берлин: история ветерана Великой Отечественной из Павлодара 06.05.2023 1447
- "Арыс жағасында" и "Люба - русая коса". Ансамблю народной музыки "Кызылжар" 30 лет 06.05.2023 931
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 824
- Где в Казахстане проживает больше всего мужчин 06.05.2023 1029
- История одной закупки: 144 семьи из Петропавловска остались без жилья из-за бюрократии 06.05.2023 951
- Свыше 170 человек погибли в результате наводнений в Конго 06.05.2023 906
- Елена Рыбакина сыграла в Риме 06.05.2023 1137
- Неблагоприятные метеоусловия в субботу ожидаются в трёх городах Казахстана 06.05.2023 869
Самый высокий солдат Казахстана стал дембелем
В Жамбылской области завершил срочную службу один из самых высоких военнослужащих в войсках регионального командования "Юг" рядовой Николай Белоусов, его рост составляет два метра. Парень оказался самым высоким солдатом в горно-егерском подразделении. Отслужившего солдата вместе с другими ребятами проводили домой в Восточно-Казахстанскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Хабар 24".
На срочную службу в горно-егерское подразделение регионального командования "Юг" Николай Белоусов прибыл в прошлом году с командой призывников из Восточно-Казахстанской области. Поначалу самый высокий парень был объектом пристального внимания, но со временем к росту в 2 метра все привыкли.
Приловчилась и медсестра, которой приходится вставать на стул, чтобы измерить рост военнослужащего.
"Когда учился в школе, тоже был самым высоким, и в колледже, и на работе. Если честно, ни разу не видел человека выше себя. Очень горжусь своим ростом, считаю, что это моя особенность. Немного выделяет меня из общей массы. Да, очень много внимания привлекает, люди оглядываются, спрашивают, иногда даже просят сфотографироваться", - рассказывает рядовой срочной службы Николай Белоусов.
О молодом человеке сослуживцы отзываются с уважением.
"Со стороны кажется смешно, то, что он 2 метра ростом, а я 1,60. Очень хороший друг на самом деле. Всегда, когда я просил его чем-то мне помочь, он всегда, никогда не отказывал мне в помощи. Старался всегда помочь, но я тоже отвечал ему взаимностью постоянно", - вспоминает рядовой срочной службы Артём Гречаник.
Теперь для Николая Белоусова срочная воинская служба – вчерашний день. Признаётся, год пролетел незаметно. Отслуживших солдат проводили домой в Восточно-Казахстанскую область.
"После армии планирую поступать в военный институт Сил воздушной обороны в городе Актобе по специальности "Эксплуатация воздушных средств транспортной авиации". Если пройду по параметрам роста, то обязательно буду стремиться к этой цели", - говорит Николай Белоусов.
О небе и самолётах Николай мечтал с детства. Он уверен, служба в армии, поможет ему воплотить мечту в реальность.
-
Trend news
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 639
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 647
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 740
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 815
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 1858
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 713
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 1022
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 1289
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 1428
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 882
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 824
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 964
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 1337
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 1522
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 1071
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 1764
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 2127
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 1405
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 1807
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 1707
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 1636
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 2140
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 17665
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 2855
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 1765
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 1855
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 2096
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2010
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 1770
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 4777
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 1675
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 1812
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 12012
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 1943
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 1762
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 1920
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 1799
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 2643
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 3845
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 2515
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 1864
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 2432
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 2284
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 3709
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 2870
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2215
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 7372
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 3759
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 2370
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2139
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 30963
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 3431
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 2681
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 2958
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 7004
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 2881
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 2456
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 2379
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 2665
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 2584
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 4104
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 2595
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 2571
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 3860
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 2422
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 2631
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 4261
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 7954
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 56324
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 2979
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 4524
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 7415
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 2826
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 3002
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 3137
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 2815
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 21.04.2023 3341
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 21.04.2023 4706
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 21.04.2023 8084
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 21.04.2023 3923
-
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 599
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 994
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 1064
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 1031
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 1125
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1019
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 1418
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 1161
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 1434
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 1205
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 1341
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 2855
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 1680
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 1893
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2189
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 2590
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 2517
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 2979
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 3282
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 2900
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3151
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3205
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 3358
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3316
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3260
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3484
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 3729
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 3712
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5230
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4337
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 4591
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 4556
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5326
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4525
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4248
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 4598
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 7615
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 4852
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 4690
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4326
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 4740
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4196
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 4410
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 4700
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 5191
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4490
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4488
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 4687
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4281
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5322
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4200
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 4721
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 5279
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 4793
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4412
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 4846
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 4823
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4559
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 4803
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5121
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 5625
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 5356
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 4561
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 5353
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 4911
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 5401
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 4846
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 4766
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 4667
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 4781
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 5171
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 5558
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 4515
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 4122
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 5435
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 4731
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 4727
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 5371
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 6576
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 5672