Самый высокий солдат Казахстана стал дембелем

Фото: 24.kz

В Жамбылской области завершил срочную службу один из самых высоких военнослужащих в войсках регионального командования "Юг" рядовой Николай Белоусов, его рост составляет два метра. Парень оказался самым высоким солдатом в горно-егерском подразделении. Отслужившего солдата вместе с другими ребятами проводили домой в Восточно-Казахстанскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Хабар 24".

На срочную службу в горно-егерское подразделение регионального командования "Юг" Николай Белоусов прибыл в прошлом году с командой призывников из Восточно-Казахстанской области. Поначалу самый высокий парень был объектом пристального внимания, но со временем к росту в 2 метра все привыкли.

Приловчилась и медсестра, которой приходится вставать на стул, чтобы измерить рост военнослужащего.

"Когда учился в школе, тоже был самым высоким, и в колледже, и на работе. Если честно, ни разу не видел человека выше себя. Очень горжусь своим ростом, считаю, что это моя особенность. Немного выделяет меня из общей массы. Да, очень много внимания привлекает, люди оглядываются, спрашивают, иногда даже просят сфотографироваться", - рассказывает рядовой срочной службы Николай Белоусов.

О молодом человеке сослуживцы отзываются с уважением.

"Со стороны кажется смешно, то, что он 2 метра ростом, а я 1,60. Очень хороший друг на самом деле. Всегда, когда я просил его чем-то мне помочь, он всегда, никогда не отказывал мне в помощи. Старался всегда помочь, но я тоже отвечал ему взаимностью постоянно", - вспоминает рядовой срочной службы Артём Гречаник.

Теперь для Николая Белоусова срочная воинская служба – вчерашний день. Признаётся, год пролетел незаметно. Отслуживших солдат проводили домой в Восточно-Казахстанскую область.

"После армии планирую поступать в военный институт Сил воздушной обороны в городе Актобе по специальности "Эксплуатация воздушных средств транспортной авиации". Если пройду по параметрам роста, то обязательно буду стремиться к этой цели", - говорит Николай Белоусов.

О небе и самолётах Николай мечтал с детства. Он уверен, служба в армии, поможет ему воплотить мечту в реальность.