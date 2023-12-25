Самый крупный в стране лицей открыли в Туркестане

В Туркестанской области открыли самый крупный образовательно-инновационный лицей, рассчитанный на 400 мест для мальчиков и 300 мест для девочек, передаёт BaigeNews.kz.

В церемонии принял участие министр просвещения. Гани Бейсембаев отметил, что государством уделяется особое внимание повышению качества образования.

"Сегодня мы являемся свидетелями масштабных работ, проводимых государством. Благодаря поддержке президента в 2019 году повысился статус педагога. Для устранения аварийных, трёхсменных школ, а также дефицита ученических мест в стране реализуются специальные программы и национальный проект "Комфортная школа". Только с начала года в регионах распахнули свои двери 165 школ на 137 тысяч ученических мест, что позволило решить вопрос дефицита ученических мест в 113 населённых пунктах страны. В Туркестанской области в этом году открываются 20 новых школ. Выражаю благодарность руководству региона за особое внимание к системе просвещения", – обратился к присутствующим глава ведомства.

Новый лицей "Бiлiм-инновация" оснащён необходимой учебной базой, современными предметными кабинетами, лабораториями и общежитием. Получать знания в нем будут 700 туркестанских ребят.

Всего в этом году в регионе начато строительство 33 школ на 10 тысяч ученических мест, из которых 13 уже введены в эксплуатацию.

За счёт частных инвестиций планируется открытие 35 школ на 6 320 ученических мест.