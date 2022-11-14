open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Салтанат Турсынбекова предложила своей оппонентке Каракат Абден сняться с предвыборной гонки
nur.kz Сегодня, 14:26
139
Фото: nur.kz

Салтанат Турсынбекова предложила своей оппонентке Каракат Абден сняться с предвыборной гонки

Кандидату в президенты Казахстана Каракат Абден предложили сняться с предвыборной гонки, передает BaigeNews.kz. Другая претендент на высшую должность в стране Салтанат Турсынбекова предложила своей оппонентке оставить борьбу за президентский пост и войти в её штаб. 
"Проанализировав программу Абден Каракат Жаксылыккызы, понаблюдав за ее встречами, я понимаю, что по каким-то направлениям мы с ней пересекаемся. Мы обе говорим о месте женщины в обществе, о ее значении. Но я должна отметить, что у Каракат Жаксылыккызы недостаточно политического опыта, на встречах с избирателями мне приходилось пояснять, в чем заключается ее программа и объясняться за ее культурно-массовые акции. Я предлагаю Каракат Жаксылыккызы войти в мою команду. Нам необходимо объединиться, чтобы наш голос звучал сильнее. Зачем нам дробить голоса?", - написала Турсынбекова в Facebook. 
Она предложила Абден вместе продвигать интересы женщин и семьи. 
"Многое из того, что предлагает моя оппонент, содержится в одном блоке моей предвыборной программы - "Социальная защита населения". Однако я предлагаю также судебно-правовую реформу, демократизацию институтов власти, значительные изменения для развития гражданского общества. Кроме того, я правозащитник, много лет работаю над защитой прав женщин и против бытового насилия. Я хорошо понимаю, что нужно женщине и казахстанской семье", - написала Салтанат Турсынбекова. 
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы в президенты #Салтанат Турсынбекова #каракат абден
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:26
139
Поделитесь:
Наверх