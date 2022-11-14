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Сегодня, 14:26
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Салтанат Турсынбекова предложила своей оппонентке Каракат Абден сняться с предвыборной гонки
Кандидату в президенты Казахстана Каракат Абден предложили сняться с предвыборной гонки, передает BaigeNews.kz. Другая претендент на высшую должность в стране Салтанат Турсынбекова предложила своей оппонентке оставить борьбу за президентский пост и войти в её штаб.
"Проанализировав программу Абден Каракат Жаксылыккызы, понаблюдав за ее встречами, я понимаю, что по каким-то направлениям мы с ней пересекаемся. Мы обе говорим о месте женщины в обществе, о ее значении. Но я должна отметить, что у Каракат Жаксылыккызы недостаточно политического опыта, на встречах с избирателями мне приходилось пояснять, в чем заключается ее программа и объясняться за ее культурно-массовые акции. Я предлагаю Каракат Жаксылыккызы войти в мою команду. Нам необходимо объединиться, чтобы наш голос звучал сильнее. Зачем нам дробить голоса?", - написала Турсынбекова в Facebook.
Она предложила Абден вместе продвигать интересы женщин и семьи.
"Многое из того, что предлагает моя оппонент, содержится в одном блоке моей предвыборной программы - "Социальная защита населения". Однако я предлагаю также судебно-правовую реформу, демократизацию институтов власти, значительные изменения для развития гражданского общества. Кроме того, я правозащитник, много лет работаю над защитой прав женщин и против бытового насилия. Я хорошо понимаю, что нужно женщине и казахстанской семье", - написала Салтанат Турсынбекова.
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