Салтанат Турсынбекова предложила своей оппонентке Каракат Абден сняться с предвыборной гонки

"Проанализировав программу Абден Каракат Жаксылыккызы, понаблюдав за ее встречами, я понимаю, что по каким-то направлениям мы с ней пересекаемся. Мы обе говорим о месте женщины в обществе, о ее значении. Но я должна отметить, что у Каракат Жаксылыккызы недостаточно политического опыта, на встречах с избирателями мне приходилось пояснять, в чем заключается ее программа и объясняться за ее культурно-массовые акции. Я предлагаю Каракат Жаксылыккызы войти в мою команду. Нам необходимо объединиться, чтобы наш голос звучал сильнее. Зачем нам дробить голоса?", - написала Турсынбекова в Facebook.