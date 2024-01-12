Сакен Бибосынов не может оформить на себя подаренную квартиру: в Минтуризма назвали причину

Заместитель председателя Комитета по спорту и физической культуре Министерства туризма и спорта Айгуль Бектенова прокомментировала информацию о том, что подаренная квартира бронзовому призеру Сакену Бибосынову ялвяется арендным жильем, передаёт BaigeNews.kz. Она объяснила, почему спортсмен не может ее оформить на себя сейчас.

"Закон о предоставлении квартир олимпийским медалистам был принят в 2014 году. А в 2019 году была введена норма, ограничивающая оформление квартиры на свое имя сроком на 10 лет. Квартира была передана Сакену Бибосынову в 2021 году. Поэтому оформить ее он сможет только по прошествии 10 лет", - сказала Айгуль Бектенова на брифинге в СЦК.

Сакен Бибосынов - бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира (2021), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), серебряный (2022) и бронзовый (2021) призёр чемпионата Азии в любителях.