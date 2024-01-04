Олимпиец Бибосынов три года не может оформить на себя подаренную квартиру в Туркестане
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Квартира, подаренная боксёру Сакену Бибосынову за "бронзу" на Олимпиаде, до сих пор ему не принадлежит. Спортсмен опасается, что его в любой момент могут выселить из жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 1bol.kz.
Ключи от двухкомнатной квартиры в Туркестане боксёру вручил тогдашний глава региона Умирзак Шукеев.
После выяснилось, что жилье арендное.
"После Олимпиады в Токио и чемпионата мира мне подарили двухкомнатную квартиру. Однако она оформлена с правом аренды. Соглашение закончилось в конце 2022 года. Обидно, что я живу на съёмной квартире, а спортсменам из других регионов, чемпионам мира, дают трёхкомнатные квартиры. Умирзак Шукеев, занимавший должность акима области, подал в отставку. Я не разговаривал с нынешним акимом по этому вопросу. Областное спортивное управление лишь кормит обещаниями. Мой тренер Мырзагали Айтжанов в курсе этой ситуации. Недавно я рассказал о ней руководителю спортивного фонда Азамату Каршигаеву. Они пишут письмо и говорят, что помогут найти решение проблемы. И сейчас приедут и попросят меня освободить квартиру, я ничего не смогу сделать. Я не могу зарегистрировать её на своё имя", - заявил чемпион мира.
Бибосынов - бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира (2021), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), серебряный (2022) и бронзовый (2021) призёр чемпионата Азии в любителях.
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