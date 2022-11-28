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gov.kz Сегодня, 10:34
248
Сегодня, 10:34
248
Фото: gov.kz

Сагимбаев переназначен председателем КНБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил председателя Комитена национальной безопасности, об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном в понедельник на сайте Акорды, передаёт BaigeNews.kz.

"Назначить Сагимбаева Ермека Алдабергеновича Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в документе.

Напомним, Ермек Сагимбаев возглавил КНБ шестого января.

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#назначение #КНБ #Указ Главы государства
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:34
248
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